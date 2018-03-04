Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Еврокомиссия выделит Украине 32.5 млн на программы регионального развития Еврокомиссия выделит Украине 32.5 млн на программы регионального развития
Новости: "Нафтогаз": Украина предотвратила российскую попытку создания газового кризиса Украина предотвратила попытку создания газового кризиса
Новости: Уайлдер - Ортис: онлайн-трансляция боя Уайлдер - Ортис: онлайн-трансляция боя
Новости: Walt Disney опубликовали список премьер до 2022 года Walt Disney опубликовали список премьер до 2022 года
X

В Словакии похоронили убитого журналиста-расследователя

Марш памяти
03:04 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: В словацком селе Штявник на севере страны, прошли похороны убитого в конце февраля журналиста-расследователя Яна Куцяка.

Похоронили 27-летнего парня в костюме, в котором он планировал в мае жениться с убитой вместе с ним подругой-ровесницей Мартиной Кушнировой.

Девушку похоронили днем ранее, также в свадебном платье, в северном поселке Грегоровце.

"Нападение на журналиста является и нападением на свободу нашей страны, мы не должны этого допускать», – сказал на прощальной службе в местном римо-католическом храме архиепископ Братиславы Станислав Зволенский, передает радио Свобода.

Сотни людей пришли, чтобы отдать последнюю дань уважения журналисту. Полиция 3 марта сообщила, что отпустила всех семерых задержанных итальянцев в связи с расследованием убийства Яна Куцяка и его подруги.

Ранее сообщалось, что среди задержанных были люди с фамилиями и инициалами лиц, некоторые из которых являются схожими с именами итальянских бизнесменов – фигурантов последнего расследования Куцяка о деятельности итальянской мафии на востоке Словакии и ее возможных связях с близким окружением премьер-министра Роберта Фицо.

Итальянская сторона заявила, что к убийству может быть причастна большая организованная преступная группировка «Ндрангета», базирующаяся на юге Италии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Журналист-расследователь, Словакия, Убийство журналиста, Ян Куцяк.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

В Польше назвали долг Германии по военным репарациям Аэропорт Женевы возобновил работу несмотря на погодные условия Сход лавины в Альпах привел к гибели четырех лыжников

Последние новости

Создан новый метод оптического измерения расстояния Укрэнерго сообщила о рекордном потреблении электроэнергии из-за экономии газа У Рибери кишечная инфекция
Сегодня читают
01 Посол США перед выборами напомнила россиянам, чей Крым
02 НАБУ завершило расследование по делу главы Госаудита
03 Ломаченко рассказал о своих гонорарах в боксе
04 Коваль провалил дебютный матч в составе "Депортиво"
05 Тайсон Фьюри показал, как готовится к возвращению на ринг
Новости сегодня
06:02 Укрась мир улыбкой: убойные анекдоты 4 марта
05:58 Председатель КС Украины поддерживает внесение изменений в Конституцию
05:15 Ученые впервые выяснили некоторые аспекты "внутренней работы" северных сияний
04:49 КНДР допускает решение конфликта с США "военным путем"
04:18 Как выглядит недельный рацион школьников из разных стран мира (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Численность ВСУ достигла 255 тысяч человек Численность ВСУ достигла 255 тысяч человек
Новости: Всем пенсионерам выдадут электронные удостоверения Всем пенсионерам выдадут электронные удостоверения
Новости: Трамп пригрозил вводом налога на автомобили из ЕС Трамп пригрозил вводом налога на автомобили из ЕС
Новости: Сколько можно пить газировки без вреда для здоровья Сколько можно пить газировки без вреда для здоровья
Добавить комментарий
0