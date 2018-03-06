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В Варшаве зафиксирован катастрофический уровень загрязнения
Новости мира: В Варшаве в понедельник загрязненность воздуха достигла рекордного в этом отопительном сезоне уровня - 600 µg/m3, что в 11 раз превысило норму.
До этого, в центре польской столицы самый высокий показатель загрязненности воздуха не превышал показателя в 200 µg/m3, информирует tvnwarszawa.pl.
Самый высокий показатель загрязненности воздуха в Варшаве наблюдался в 12 часов (по киевскому времени), после чего он постепенно спадал. Школам и садикам польской столицы в понедельник не рекомендовалось выводить детей на прогулку.
Польша принадлежит к странам Европы, где наблюдается самый высокий уровень смога.
Власти крупных польских городов призывают местных жителей в дни, когда уровень загрязненности воздуха превышает норму, не использовать собственный транспорт, а пользоваться городской коммуникацией.
Telegraf.com.ua