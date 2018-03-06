В Варшаве зафиксирован катастрофический уровень загрязнения

До этого, в центре польской столицы самый высокий показатель загрязненности воздуха не превышал показателя в 200 µg/m3, информирует tvnwarszawa.pl.

Самый высокий показатель загрязненности воздуха в Варшаве наблюдался в 12 часов (по киевскому времени), после чего он постепенно спадал. Школам и садикам польской столицы в понедельник не рекомендовалось выводить детей на прогулку.

Польша принадлежит к странам Европы, где наблюдается самый высокий уровень смога.

Власти крупных польских городов призывают местных жителей в дни, когда уровень загрязненности воздуха превышает норму, не использовать собственный транспорт, а пользоваться городской коммуникацией.