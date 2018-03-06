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В Варшаве зафиксирован катастрофический уровень загрязнения

Смог в Польше
05:44 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: В Варшаве в понедельник загрязненность воздуха достигла рекордного в этом отопительном сезоне уровня - 600 µg/m3, что в 11 раз превысило норму.

До этого, в центре польской столицы самый высокий показатель загрязненности воздуха не превышал показателя в 200 µg/m3, информирует tvnwarszawa.pl.

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Самый высокий показатель загрязненности воздуха в Варшаве наблюдался в 12 часов (по киевскому времени), после чего он постепенно спадал. Школам и садикам польской столицы в понедельник не рекомендовалось выводить детей на прогулку.

Польша принадлежит к странам Европы, где наблюдается самый высокий уровень смога.

Власти крупных польских городов призывают местных жителей в дни, когда уровень загрязненности воздуха превышает норму, не использовать собственный транспорт, а пользоваться городской коммуникацией.

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Новости мира, Варшава, Загрязнение, Новости Польши, Польша, Смог.
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