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Лондон намерен обсудить отравление Скрипаля с союзниками по НАТО

Полиция Британии
09:26 Сегодня Телеграф
www.pravda.com.ua

Новости мира: Великобитания намерена обсудить ситуацию с отравлением бывшего российского агента Сергея Скрипаля со своими союзниками по Североатлантическому альянсу.

Великобритания планирует обсудить ситуацию с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля со своими союзниками по Североатлантическому альянсу. Об этом сообщил парламентский заместитель министра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд, пишет DW.com.

"Нам не следует опережать события, мы должны дать обоснованный ответ. Будем обсуждать это с нашими партнерами по НАТО, - указал он. - Возникает ряд серьезных вопросов - в частности, как противостоять негласной и зловредной атаке, нанесенной специально, чтобы посеять хаос в нашем обществе".

Как уточняет британская газета The Independent, позицию Эллвуда поддержал и глава оборонного ведомства страны Гэвин Уильямсон.

Отравление Скрипаля: следствие имеет 200 свидетелей

Последний также упомянул "влиятельных союзников" Лондона, говоря о том, что Соединенное Королевство готово задействовать "все имеющиеся у него ресурсы", после того как следствие установит, кто "стоял за атакой".

Ранее сообщалось, что британские власти рассматривают возможность коллективного бойкота чемпионата мира по футболу, который состоится в этом году в России, из-за отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля.

Как известно, отравленные россияне были найдены без сознания в центре города Солсбери в воскресенье, 4 марта. Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя ранее обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.

 В Солсбери в пиццерии Zizzi обнаружили следы нервно-паралитического вещества, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Отмечается, что пока нет оснований полагать, что кто-либо из тех, кто находился в ресторане одновременно с пострадавшими, находится в опасности или имеет какое-либо отношение к попаданию в пиццерию отравляющего вещества.

Ресторан Zizzi остается оцепленным наряду с еще четырьмя местами в Солсбери - домом Скрипаля, пабом Bishopʼs Mill, скамейкой в парке, где были найдены отравленные, и кладбищем, где похоронены жена и сын бывшего разведчика.

Ранее в субботу министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд провела второе за неделю заседание чрезвычайного комитета COBRA, посвященное инциденту в Солсбери. По его итогам она сообщила, что к расследованию привлечено более 250 сотрудников антитеррористического подразделения британской полиции.

Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 улик, которые сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты, уточнила Радд.

Она также сообщила, что сам 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь, отравленные до сих пор не названным нервно-паралитическим веществом, по-прежнему находятся в больнице в критическом, но стабильном состоянии.

Разведка МИ5 считает отравление попыткой убийства, связанной с Россией. Глава МИД Британии Борис Джонсон ранее предположил возможный пересмотр участия Британии в ЧМ-2018 в России если выяснится, что за отравлением российского экс-шпиона Сергея Скрипаля стоит Кремль.

Кроме того, Джонсон предупредил РФ о возможных санкциях, если будет доказана причастность России.

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Новости мира, Великобритания, НАТО, Обсуждение, Отравление, Сергей Скрипаль.
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