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Румыния не признает деклараций объединения с Молдовой

Сторонники объединения Молдовы и Румынии
14:29 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Ряд представителей местной публичной администрации в Молдове подписались под символическими декларациями об объединении с Румынией.

Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану считает, что принятые отдельными местными советами на территории Республики Молдова символические декларации об объединении с Румынией не имеют юридической силы. Об этом он заявил в Бухаресте во время встречи с журналистами после съезда правящей в Румынии Социал-демократической партии.

"С моей точки зрения, принятые на уровне местных советов Республики Молдова декларации об объединении с Румынии выражают лишь желание граждан сблизиться с нашей страной. Мы понимаем это желание и уважаем его, но эти декларации не имеют никакой юридической силы, и они не могут повлиять на отношения между нашими двумя государствами", - отметил министр.

Ранее ряд представителей местной публичной администрации на территории Республики Молдова подписались под символическими декларациями об объединении с Румынией. Президент Молдовы Игорь Додон заявил в этой связи, что эти декларации подрывают основы молдавской государственности, и планирует обсудить этот вопрос на одном из заседаний Высшего Совета безопасности.

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Все по теме:

Новости мира, Декларация, Молдова, Объединение, Румыния, Теодор Мелешкану.
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