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В Берлине подожгли мечеть

Мечеть
22:32 Вс, 11 Март 2018 Телеграф
УНН

Новости мира: Пожарные потушили огонь, но пожар полностью разрушил одно из помещений мечети.

В ночь на 11 марта в немецком Берлине трое молодых людей напали на турецкую мечеть в районе Райникендорф. Об этом сообщает DW. Нападавшие разбили окно и устроили пожар.

Свидетели происшествия вызвали полицию, однако правоохранителям не удалось задержать злоумышленников. Пожарные потушили огонь, но пожар полностью разрушил одно из помещений мечети. Полиция подозревает, что имело место политически мотивированное преступление. Пострадавших в результате инцидента нет.

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Новости мира, Берлин, Германия, Мечеть, Нападение, Поджог, Пожар.
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