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В НАТО отреагировали на отравление Скрипаля в Британии

Место происшествия
09:36 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: НАТО находится в контакте с Лондоном по расследованию отравления бывшего шпиона из РФ Скрипаля.

НАТО обеспокоен сообщениями официального Лондона о применении на территории Британии нервно-паралитического вещества военного назначения и находится в контакте с британским правительством по этому вопросу.

Об этом заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Использование военного нервно-паралитического вещества – это ужасно и недопустимо... Великобритания является очень важным союзником, и этот инцидент вызывает большое беспокойство в НАТО. Альянс находится в контакте с британским руководством по этому вопросу", - заявил генсек НАТО.

Убийство Скрипаля: Франция и Британия готовы к совместной координации действий

Как сообщалось, 4 марта в британском городе Солсбери была совершена попытка убийства 66-летнего экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии. Они были госпитализированы, однако до сих пор находятся в состоянии комы. Кроме них пострадали еще более 20 человек. Скотленд-Ярд официально объявил, что считает отравление покушением на убийство, совершенным с помощью нервно-паралитического вещества. Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что именно Россия "с высокой вероятностью" ответственна за отравление Скрипаля.

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Новости мира, Йенс Столтенберг, НАТО, Сергей Скрипаль, Скотленд-Ярд.
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