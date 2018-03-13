В НАТО отреагировали на отравление Скрипаля в Британии

НАТО обеспокоен сообщениями официального Лондона о применении на территории Британии нервно-паралитического вещества военного назначения и находится в контакте с британским правительством по этому вопросу.

Об этом заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Использование военного нервно-паралитического вещества – это ужасно и недопустимо... Великобритания является очень важным союзником, и этот инцидент вызывает большое беспокойство в НАТО. Альянс находится в контакте с британским руководством по этому вопросу", - заявил генсек НАТО.

Как сообщалось, 4 марта в британском городе Солсбери была совершена попытка убийства 66-летнего экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии. Они были госпитализированы, однако до сих пор находятся в состоянии комы. Кроме них пострадали еще более 20 человек. Скотленд-Ярд официально объявил, что считает отравление покушением на убийство, совершенным с помощью нервно-паралитического вещества. Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что именно Россия "с высокой вероятностью" ответственна за отравление Скрипаля.