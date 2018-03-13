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Кормежка голубей в Мюнхене может обойтись в 1000 евро

Мюнхен
17:14 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Предлагаемая сумма штрафа за кормление голубей может оказаться даже выше, чем наказание за парковку в неположенном месте.

В одном из крупнейших туристических центров Германии Мюнхене городские власти хотят ввести запрет на кормление голубей в общественных местах. При этом особо злостных нарушителей планируют штрафовать на сумму до 1 тысячи евро. Как сообщает Abendzeitung München, предлагаемая сумма штрафа за кормление голубей может оказаться даже выше, чем наказание за парковку в неположенном месте. В то же время отмечается, что городские власти предлагают штрафовать только тех, кто кормит уличных голубей в центре города регулярно, а потому, скорее всего, обычным туристам за брошенные один раз крошки ничего не грозит.

Стоит отметить, что запрет на подкармливание голубей в Мюнхене существовал и ранее на протяжение 20 лет, однако осенью 2016 г. он был снят. По сообщению городской экологической службы, в некоторых районах Мюнхена в последнее время наблюдается слишком много голубей, а потому их городскую популяцию хотят вновь привести к "разумным масштабам". Местные власти отмечают, что из-за слишком большого количества голубей Мюнхен столкнулся с целым рядом проблем. Во-первых, последствия жизнедеятельности этих птиц создают гигиенические проблемы и могут навредить здоровью людей, а, во-вторых, вредят историческим зданиям.

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По сообщению городской экологической службы, в некоторых районах Мюнхена в последнее время наблюдается слишком много голубей, а потому их городскую популяцию хотят вновь привести к "разумным масштабам". При этом в городе намерены провести целую информационную кампанию в поддержку инициативы. Так, в тех местах, где особенно часто разбрасываются хлебные отходы, планируют размещать вывески с пояснениями, что такое кормление на самом деле вредит и самим птицам. Ведь в природе голуби питаются в основном семенами, тогда как хлеб не является для них естественной пищей и может приводить к заболеваниям. Тогда как на полях в районе Мюнхена вполне достаточно природного корма, чтобы птицы могли прокормиться самостоятельно. При этом в поисках естественного корма птицы вынуждены передвигаться, тогда как питающиеся хлебом в центре города голуби становятся ленивыми и как следствие больными. Также кормление приводит к росту популяции голубей, ведь, по мнению экологов, время, которое животные экономят при поиске корма, они используют для размножения. Именно это неконтролируемое размножение и хочет предотвратить город.

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Новости мира, Бавария, Германия, Голуби, Кормление, Мюнхен, Штраф.
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