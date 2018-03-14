Британия высылает дипломатов РФ и отменяет приглашение Лаврову

Великобритания высылает из страны 23 российских дипломатов, потому что правительство считает РФ ответственным за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте, сообщает Европейская правда.

"Согласно Венской конвенции, мы высылаем из страны 23 дипломата, которые были определены как российские разведчики. У них есть неделя, чтобы покинуть страну", - сказала Мэй, напомнив, что после убийства Александра Литвиненко Британия выслала четырех российских дипломатов.

Также приостанавливаются все дипломатические контакты на высоком уровне, в том числе отменяется приглашение главы МИД РФ Сергея Лаврова посетить Лондон.

Премьер также сообщила о введении усиленных проверок в Британии частных рейсов из РФ и замораживании российских государственных активов. Она надеется, что эти меры поддержат обе партии в парламенте.

"Для этих людей или их денег в нашей стране нет места", - сказала Мэй.

Премьер также объявила, что на Чемпионат мира по футболу в России не поедут британские чиновники или члены королевской семьи.