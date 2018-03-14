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РФ vs Британия: Кризис отношений усиливается

Россия и Великобритания
10:20 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Взаимные санкции могут коснуться дипломатов, бизнеса, спорта и масс-медия.

Великобритания уже сегодня может объявить о санкциях против России, отвергшей ультиматум Лондона в связи с отравлением в Солсбери бывшего ­офицера российского ГРУ Сергея Скрипаля. Ответные меры могут включать высылку дипломатов, санкции против российских банков или британскую версию американского закона Магнитского, пишет Financial Times.

Как сообщает издание, Великобритания может выслать некоторых российских дипломатов, возможно, включая посла Александра Яковенко. Это почти наверняка привело бы к выдворению британских дипломатов из Москвы. При том, что это приведет к еще большему напряжению в дипломатических отношених, это будет иметь лишь ограниченное влияние на Россию, отмечает издание. Также указано, что санкции могут коснуться богатых россиян. Великобритания может попытаться закрыть тем, кто подозревается в причастности, или близких к президенту РФ Владимиру Путину, доступ к деньгам и имуществу в Великобритании.

Отравление экс-шпиона: Россия ответила на ультиматум Великобритании

Недавно Великобритания ввела новые правила относительно изъятия денег и имущества, происхождение которых является подозрительным, и рассматривает возможность принятия своей версии американского закона Магнитского, который позволяет властям замораживать или конфисковывать активы лиц, виновных в нарушениях прав человека. ЕС, членом которого Великобритания остается до 2019 года, уже ввел санкции в отношении российских банков, предприятий и должностных лиц за вторжение Москвы в Крым. Лондон может призвать Брюссель ужесточить эти меры. Но несколько ведущих стран ЕС, включая Германию, опасаются антагонизма с Россией, отмечает издание.

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Также ответные меры могут коснуться спорта. В частности, чемпионата мира по футболу, который в этом году должен пройти в России. Глава британского МИД Борис Джонсон уже сказал, что Великобритания может понизить свое участие, не отправляя на чемпионат политиков или принца Уильяма, который является президентом Футбольной ассоциации Англии. Кроме того, как сообщается, Великобритания могла бы попытаться укрепить силы НАТО в странах Балтии, где были развернуты войска стран Запада, чтобы противостоять все более агрессивной России.

Лицензию канала RT в Британии могут пересмотреть
Лицензию канала RT в Британии могут пересмотретьЧитать полностью

Также указано, что на фоне предупреждений британской разведки, что российские хакеры могут быть нацелены на телекоммуникационные системы, медиа и энергетические сети страны, Великобритания концентрировалась на укреплении своей киберзащиты. Но она могла бы прибегнуть к наступательным действиям в этой сфере, возможно, ориентироваться на российские сайты, которые генерируют "фальшивые новости". Это означало бы эскалацию международного киберконфликта с неизвестными последствиями, добавляет издание. Рассматривается вариант с отозванием лицензии российского государственного вещателя RT, который неоднократно подвергался критике со стороны регулятора вещания Великобритании.

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Новости мира, Великобритания, Кризис, Лондон, Москва, Россия, Санкции.
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