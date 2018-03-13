Отравление экс-шпиона: Россия ответила на ультиматум Великобритании

Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с "делом Скрипаля" до тех пор, пока Великоритания не обеспечит доступа к веществу, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь Юлия.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Украинская правда со ссылкой на "Интерфакс".

"Прежде чем ставить ультиматумы – отчитаться перед британским правительством за 24 часа, лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву, в данном случае конвенции по запрещению химического оружия", - сказал Лавров.

Как известно, ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что Британия готова официально обвинить РФ в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и ввести санкции.

Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", которое разработано в России. В связи с этим посол РФ был вызван в МИД Великобритании.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ.