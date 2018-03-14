Британия планирует отказаться от российского газа

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о намерении искать другого поставщика газа вместо России в связи с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля на территории Соединенного Королевства.

Об этом она сказала в среду, выступая в Палате представителей, сообщает Reuters.

"Когда мы смотрим на наших поставщиков газа, то мы действительно рассматриваем другие страны", - сообщила Мэй.

Отмечается, что в этом году уже были поставки сжиженного природного газа из России в Великобританию.

Как известно, Великобритания планирует выслать из страны 23 российских дипломата в связи с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, а также отменит контакты высокого уровня с Россией.

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров от неизвестного опасного вещества серьезно пострадали два человека. Впоследствии выяснилось, что это были экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который работал на британскую разведку, и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.