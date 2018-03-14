В РФ отреагировал на отказ Великобритании принять Лаврова
В МИД РФ отреагировали на отмену Лондоном визита Сергея Лаврова в Соединенное Королевство и высылке дипломатов.
Посольство России назвало решение Великобритании о высылке 23 дипломатов неприемлемым.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на ТАСС.
По информации издания, в посольстве также отметили, что такое решение - это "необоснованный и недальновидный шаг".
"Рассматриваем этот враждебный шаг как абсолютно неприемлемый, необоснованный и недальновидный. Вся ответственность за упадок российско-британских отношений лежит на нынешнем политическом руководстве Великобритании", - говорится в заявлении посольства.
В дипломатическом представительстве информировали, что послу РФ в Великобритании Александру Яковенко уже было объявлено о признании 23 российских дипломатов персонами нон грата.
Как известно, в среду Великобритания решила выслать из страны 23 российских дипломатов, потому что правительство считает РФ ответственным за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
12 марта британский премьер Тереза Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновата в попытке убийства Скрипаля и его дочери Юлии.
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Отравленных россиян нашли без сознания в центре города Солсбери в воскресенье, 4 марта. Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.