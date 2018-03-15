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В Италии задержали мужчину, готовившего бомбу

Полицейские в Италии
12:10 Сегодня Телеграф

Новости мира: Полиция Италии задержала 24-летнего мужчину латвийского происхождения, которого подозревают в подготовке самодельной бомбы.

Итальянская полиция, действуя по наводке ФБР, задержала 24-летнего мужчину, подозреваемого в подготовке самодельной бомбы. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В заявлении полиции говорится, что гражданин Италии латвийского происхождения в социальных сетях восхвалял Сайфулла Саипова, которого обвиняют в убийстве восьми человек во время теракта в Нью-Йорке в прошлом году.

ФБР сообщило итальянской полиции об активности этого человека в социальных сетях.

Во время обыска в квартире подозреваемого в городе Витербо, к северу от Рима, был найден материал, который используется при изготовлении самодельной бомбы.

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В частности, речь идет о картонном цилиндре, наполненном неизвестным порошком, клеем и мелкими монетами.

Полицейские также нашли два пневматических пистолета и оружие, которое используют в рукопашном бою. Сообщается, что 24-летний мужчина был задержан в понедельник и обвинен в хранении взрывчатых веществ. Судья продлил ордер на его арест в четверг 15 марта.

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Новости мира, Задержание, Мужчина, Подготовка, Полиция Италии, Самодельная бомба.
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