Глава МИД Турции Чавушоглу отложил визит в Вашингтон

Запланированный на 19 марта визит министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Вашингтон отложен. Об этом заявил представитель турецкого министра, сообщает Reuters.

"Запланированный визит министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Вашингтон 19 марта был отложен", - говорится в сообщении.

Представитель министра не назвал причины принятия такого решения. Накануне Чавушоглу сказал, что он надеется наладить хорошие отношения с новым госсекретарем США Майком Помпео, а также ждет от него уважения к действиям Турции в Сирии и по ряду других вопросов, вызывающих напряжение между двумя странами.

Как сообщалось, во вторник президент США заявил о намерении назначить на пост государственного секретаря США Майка Помпео, который сейчас возглавляет ЦРУ. Формально полномочия Рекса Тиллерсона завершаются 31 марта.