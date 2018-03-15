Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рада одобрила увольнение Гонтаревой, ее должность занял Смолий Рада одобрила увольнение Гонтаревой, ее должность занял Смолий
Новости: В Украине растет безработица В Украине растет безработица
Новости: Биатлон. Джима завоевала "бронзу" в женском спринте Холменколлена Биатлон. Джима завоевала "бронзу" в женском спринте Холменколлена
Новости: Илон Маск создаст собственное межгалактическое медиа Илон Маск создаст собственное межгалактическое медиа
X

Глава МИД Турции Чавушоглу отложил визит в Вашингтон

Мевлют Чавушоглу
15:48 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отменил запланированный ранее визит в Вашингтон, причины такого решения неизвестны.

Запланированный на 19 марта визит министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Вашингтон отложен. Об этом заявил представитель турецкого министра, сообщает Reuters.

"Запланированный визит министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Вашингтон 19 марта был отложен", - говорится в сообщении.

Представитель министра не назвал причины принятия такого решения. Накануне Чавушоглу сказал, что он надеется наладить хорошие отношения с новым госсекретарем США Майком Помпео, а также ждет от него уважения к действиям Турции в Сирии и по ряду других вопросов, вызывающих напряжение между двумя странами.

Британия обвинила Россию в нарушении устава ООН

Как сообщалось, во вторник президент США заявил о намерении назначить на пост государственного секретаря США Майка Помпео, который сейчас возглавляет ЦРУ. Формально полномочия Рекса Тиллерсона завершаются 31 марта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Вашингтон, Визит, Глава МИД Турции, Мевлют Чавушоглу, Отмена.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.
1 Комментарий
  • Запорожец 15.03.2018 15:56

    А США предупреждали... Особенно, после покупки Турцией российских С-400, забудьте в Вашингтон дорогу.

    ответить
    Нравится 0 Не нравится 0
Показать комментарии

Новости Европы

Дуда раскритиковал членство Польши в ЕС Премьер-министр Словении уходит в отставку Премьер Словакии заявил о готовности уйти в отставку

Последние новости

Смех да и только: как работники зоопарка веселется в свободное время Хрустальная красота: яркие птички колибри (Фото) Драма с Сарой Джессикой Паркер: о чем будет новый фильм
Сегодня читают
01 Определились участники 1/4 финала Лиги чемпионов
02 Месси забил самый быстрый гол в карьере (Видео)
03 Маркевич - о вылете "Шахтера" из Лиги чемпионов
04 "Не надо с ним бороться": Шовковский - о поведении Гармаша
05 В Сети опубликовали видео черного НЛО на фоне Луны
Новости сегодня
16:33 Тренер Головкина: Уайлдер победит Джошуа решением судей
16:25 Такого вы еще не видели: удивительные существа и явления нашей планеты (Фото)
16:21 Прекратите грустить: вечерние анекдоты 15 марта
16:17 Шэрон Стоун стала на защиту Джеймса Франко, которого обвиняют в секс-скандале
16:08 Савченко извинилась за обвинения в адрес Парубия
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее потепление Когда в Украину придет весеннее потепление
Новости: Премьер Словакии ушел в отставку Премьер Словакии ушел в отставку
Новости: Верховная Рада исключила нардепа Савченко из комитета по нацбезопасности Савченко исключили из комитета нацбезопасности
Новости: Пасха в 2018 в году: какого числа празднуем Воскресение Христово Пасха в 2018 в году: какого числа празднуем Воскресение Христово
Добавить комментарий
1