Британия обвинила Россию в нарушении устава ООН

Делегация Соединенного Королевства в ООН заявила о прямой причастности российского правительства с делом отравления Сергея Скрипаля и его дочери и обвинила Москву в нарушении статьи 2 Устава ООН.

С соответствующим заявлением выступил в среду представитель Соединенного Королевства при ООН на заседании Совета Безопасности, посвященном инциденту в Великобритании.

"Во время расследования мы пришли к выводу, что господин Скрипач и его дочь были отравлены с использованием нервно-паралитического газа военного назначения "Новичок", который был разработан в России. Это не то оружие, которое может изготовить негосударственный субъект. Он потому и опасен, что требует высокого уровня государственных лабораторий и экспертного опыта", - подчеркнул представитель Великобритании.

Он отметил, что в Лондоне увидели лишь два логических объяснения: "Или это прямое нападение на мое государство со стороны России, или Россия потеряла контроль над нервно-паралитическим газом, который изготовила сама".

Москва не предоставила никаких объяснений, отметил дипломат.

"Мы не имеем других выводов кроме того, что российское правительство является ответственным за попытку убийства Сергея Скрипаля и его дочери, а также за то, что они подвергли опасности британских граждан в Солсбери. Это не просто преступление, это незаконное использование силы, нарушение статьи 2 Устава ООН – основы для международного правопорядка", - заявил представитель Объединенного Королевства.

Он подчеркнул, что от неизберательного действия атаки с боевым газом "потенциально пострадали сотни британских граждан".

Представитель делегации Великобритании также обвинил Россию в том, что она ранее не представила сведений о наличии химических веществ по программе "Новичок", как того требовали международные договоренности.

"Только этот факт свидетельствует об отсутствии каких-либо аргументов, что некоторые другие страны могли унаследовать эти технологии. Если бы Россия заявила и уничтожила собственную программу, то здесь можно было бы искать правду", - отметил он.

Дипломат также подчеркнул, что британское правительство не делал поспешных выводов: "мы провели тщательное и внимательное расследование, которое продолжается".