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Климкин: Отравление Скрипаля должно "разбудить Запад"

Павел Климкин
21:21 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Запад обязан отреагировать на отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Британии таким способом, чтобы РФ почувствовала последствия своих действий

В частности, речь идет о лишении России права на проведение Чемпионата мира по футболу, который должен состояться летом 2018 года. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, опубликованном на сайте МИД.

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"Похоже, что это действительно тот тревожный звонок (отравление бывшего российского шпиона и его дочери в Великобритании - ред.), который должен был бы разбудить Запад, по крайней мере, я на это очень надеюсь. Теперь Запад обязан отреагировать таким способом, какой бы заставил Россию почувствовать последствия своих действий. Одной из первых целей должен стать Чемпионат мира по футболу, который должен состояться следующим летом. Россия не заслуживает того, чтобы принимать у себя такой престижный турнир. В идеале я хотел бы, чтобы Россию лишили права проведения этого мероприятия", - заявил Климкин.

В то же время, если же это невозможно сделать из-за нехватки времени, министр призвал все нации и свободолюбивых людей, ценящих правила и порядок, бойкотировать этот чемпионат: "Проведение его в России не объединит народы мира, а лишь обогатит Россию и даст ей в руки мощный пропагандистский инструмент, которого она просто не заслуживает".

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Климкин указал на то, что последние события, связанные с отравлением бывшего российского шпиона в Великобритании, вызывают большую тревогу. "Принимая во внимание данные британских спецслужб и принимая во внимание то, что ответ российской стороны является лицемерным и не вызывает доверия, мы готовы поддержать мнение Премьер-министра Великобритании, что это, вероятнее всего, дело рук Кремля", - говорится в заявлении.

По словам министра, этот случай свидетельствует о значительной эскалации российской агрессии против одной из ведущих демократий Запада и близкого союзника Украины.

"Правительство Украины внимательно следит за ситуацией, мы обсуждаем ее с высшими правительственными чиновниками Великообритании. Соответственно я заверил британских друзей в нашей полной поддержке и готовности присоединиться к ним в обеспечении самой решительной реакции мирового сообщества, преданного нормам международного права. Кремль не уважает международных границ и права, нет таких пределов, которые бы он не переступил, если считает, что это сойдет ему с рук", - заявил Климкин. 

Он подчеркнул, что в Украине понимают это лучше многих других: "Прошло уже более четырех лет с тех пор как Россия незаконно оккупировала Крымский полуостров. А вскоре после попытки аннексии Крыма она вторглась на Донбасс в Восточной Украине, где поддержка Россией ее ставленников стоила жизни более 10 тысяч украинцев, 25 тысяч человек были ранены, а 1,8 миллиона людей вынуждены были оставить свои жилища".

"Свободный мир должен занять очень твердую позицию и действовать очень решительным способом, чтобы Россия поняла, что никто больше не будет терпеть те уголовно-террористические методы, которыми она пользуется. Сделать это необходимо сейчас, пока не стало поздно", - отмечается в заявлении.

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Как известно, 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров от неизвестного опасного вещества серьезно пострадали двое людей. Впоследствии выяснилось, что это были экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который работал на британскую разведку, и его дочь Юлия. Потерпевшие находятся в критическом состоянии.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

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Новости Украины, Великобритания, МИД, Отравление Скрипаля, Павел Климкин, Россия.
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