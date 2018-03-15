Пучдемона хотят арестовать в Швейцарии

Испанские прокуроры попросили правительство и Интерпол оценить, возможно ли арестовать и выдать экс-главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона во время его частного визита в Швейцарию. Об этом сообщает АР.

"Испанские прокуроры заявили, что они попросили правительство и Интерпол оценить, возможно ли арестовать и выдать экс-главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона во время его частного визита в Швейцарию", - говорится в сообщении. Государственный прокурор Испании также просит Верховный суд рассмотреть возможность аннулировать паспорт К. Пучдемона.

В МИД Швейцарии сообщили, что К. Пучдемон в воскресенье посетит Международный кинофестиваль и Форум по правам человека в Женеве. В начале марта отстраненный глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон отказался участвовать в выборах президента Каталонии в качестве кандидата.