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Премьер Болгарии: Мир головокружительно движется к конфликту
Новости мира: Глава болгарского правительства прокомментировал нынешнюю международную обстановку.
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов считает, что мир стремительно движется к очередному конфликту.
"К сожалению, я оказался нехорошим пророком, так как уже несколько месяцев подряд не устаю повторять, что мир движется не в самую лучшую сторону. Мир головокружительно движется к конфликту. Ведущие мировые политики, государства говорят о ракетах, войнах, а страх людей становится все более реальным. В непосредственной близости к нашей границе Турция ведет войну", - отметил Борисов.
Болгарский премьер призвал мировых дипломатов сделать все возможное, чтобы кризисы разрешались исключительно дипломатическими средствами.
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