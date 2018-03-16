Премьер Болгарии: Мир головокружительно движется к конфликту

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов считает, что мир стремительно движется к очередному конфликту.

"К сожалению, я оказался нехорошим пророком, так как уже несколько месяцев подряд не устаю повторять, что мир движется не в самую лучшую сторону. Мир головокружительно движется к конфликту. Ведущие мировые политики, государства говорят о ракетах, войнах, а страх людей становится все более реальным. В непосредственной близости к нашей границе Турция ведет войну", - отметил Борисов.

Болгарский премьер призвал мировых дипломатов сделать все возможное, чтобы кризисы разрешались исключительно дипломатическими средствами.