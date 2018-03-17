Ряд стран ЕС хотят ужесточить санкции против Ирана

Великобритания, Франция и Германия предложили Европейскому Союзу ввести новые санкции против Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный документ.

"Великобритания, Франция и Германия предложили новые санкции ЕС против Ирана в связи с его баллистическими ракетами и ролью в войне в Сирии", - говорится в сообщении.

Документ был направлен в Брюссель 16 марта для определения уровня поддержки новых санкций, так как, согласно правилам Евросоюза, все 28 членов должны согласиться на предложенные меры.

Предложение является частью стратегии ЕС по сохранению ядерного соглашения с Ираном от 2015 года. В документе говорится, что Великобритания, Франция и Германия совместно участвуют в "интенсивных переговорах с администрацией Трампа", чтобы добиться подтверждения поддержки США относительно ядерного соглашения.

Как сообщалось, 13 марта президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против Ирана еще на год.