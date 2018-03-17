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Ряд стран ЕС хотят ужесточить санкции против Ирана
11:53 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото из открытых источников

Новости мира: Великобритания, Франция и Германия предлагают Евросоюзу ввести новые санкции против Ирана из-за баллистических ракет и ролью в войне в Сирии.

Великобритания, Франция и Германия предложили Европейскому Союзу ввести новые санкции против Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный документ.

"Великобритания, Франция и Германия предложили новые санкции ЕС против Ирана в связи с его баллистическими ракетами и ролью в войне в Сирии", - говорится в сообщении.

Документ был направлен в Брюссель 16 марта для определения уровня поддержки новых санкций, так как, согласно правилам Евросоюза, все 28 членов должны согласиться на предложенные меры.

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Предложение является частью стратегии ЕС по сохранению ядерного соглашения с Ираном от 2015 года. В документе говорится, что Великобритания, Франция и Германия совместно участвуют в "интенсивных переговорах с администрацией Трампа", чтобы добиться подтверждения поддержки США относительно ядерного соглашения.

Как сообщалось, 13 марта президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против Ирана еще на год.

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Новости мира, Баллистические ракеты Ирана, Великобритания, Война в Сирии, Германия, ЕС, Новые санкции против Ирана, Франция.
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