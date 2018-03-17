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Лондон отреагировал на высылку британских дипломатов из РФ

МИД Великобритании
14:39 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Высылка британских дипломатов не меняет позицию Лондона по делу Скрипаля.

В МИД Британии заявили, что решение России выслать британских дипломатов не меняет позиции Лондона по делу отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте британского МИД.

"Наш посол в Москве был только что проинформирован правительством РФ о высылке 23 дипломатов, закрытии генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и закрытии Британского Совета в Москве. Это стало следствием мер, принятых нами, в частности, ликвидировать российскую шпионскую сеть, которая действует в Великобритании, в связи с покушением на убийство двух человек здесь, в Британии, с использованием нервно-паралитического вещества", - говорится в заявлении.

В Британии заявили, что ожидали такого шага от России, и сообщили, что в начале следующей недели соберется Национальный Совет по вопросам безопасности, чтобы рассмотреть следующие шаги.

"Реакция России не меняет сути дела - о том, что нет альтернативного заключения, кроме того, что российское государство причастно к покушению на убийство двух лиц на британской земле. Именно Россия вопиющее нарушает международное право и конвенцию по запрещению химического оружия", - подчеркнули в МИД Британии.

Напомним, 17 марта Россия объявила о высылке 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве, а также отозвала согласие на открытие и функционирования генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того в МИД РФ сообщили о закрытии Британского Совета в России.

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Новости мира, Великобритания, Высылка дипломатов, Дипломаты России, МИД Великобритании, Россия, Сергей Скрипаль.
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