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Джонсон назвал вредными для россиян ответные меры Москвы против Лондона

Борис Джонсон
12:41 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал бесперспективными ответные меры Москвы в адрес Лондона.

Бесперспективными назвал принятые Москвой ответные меры в адрес Лондона глава МИД Великобритании Борис Джонсон в статье, опубликованной в воскресенье в британской газете "Сан".

"Кремль заявил, что закроет Британский Совет и наше консульство в Санкт-Петербурге. Эти бесперспективные меры лишь нанесут вред простым россиянам, лишат их возможностей учить английский язык и подавать на британские визы", - написал Б.Джонсон.

Он также заявил: "Сегодня Россия стоит в одиночестве и изолирована... Форин-Офис из часа в час получает все больше заявлений в поддержку от наших союзников... Президент Франции Макрон, канцлер Германии Меркель, президент США Трамп выразили ужас относительно Солсбери, и назвали виновным российское государство".

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При этом "единственным, кто отказался проявить солидарность" Б.Джонсон назвал лидера лейбористов Джереми Корбина, который заявлял ранее, что какие-либо выводы по делу отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери стоит делать только на основании конкретных доказательств.

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Новости мира, Борис Джонсон, Глава МИД Великобритании, Лондон, Москва, Отзыв дипломатов.
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