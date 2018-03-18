Джонсон назвал вредными для россиян ответные меры Москвы против Лондона

Бесперспективными назвал принятые Москвой ответные меры в адрес Лондона глава МИД Великобритании Борис Джонсон в статье, опубликованной в воскресенье в британской газете "Сан".

"Кремль заявил, что закроет Британский Совет и наше консульство в Санкт-Петербурге. Эти бесперспективные меры лишь нанесут вред простым россиянам, лишат их возможностей учить английский язык и подавать на британские визы", - написал Б.Джонсон.

Он также заявил: "Сегодня Россия стоит в одиночестве и изолирована... Форин-Офис из часа в час получает все больше заявлений в поддержку от наших союзников... Президент Франции Макрон, канцлер Германии Меркель, президент США Трамп выразили ужас относительно Солсбери, и назвали виновным российское государство".

При этом "единственным, кто отказался проявить солидарность" Б.Джонсон назвал лидера лейбористов Джереми Корбина, который заявлял ранее, что какие-либо выводы по делу отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери стоит делать только на основании конкретных доказательств.