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РФ объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатов

Здание МИД РФ
12:28 Сегодня Телеграф
Укринформ

В МИД России 23 дипломатических сотрудника генконсульства Великобритании объявили персонами нон-грата и намерены выдворить в недельный срок.

В России объявили персонами нон-грата 23 британских дипломатов. Об этом сообщает МИД России.

Объявляются "persona non grata" и выдворяются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника Посольства Великобритании в Москве", - говорится в сообщении.

Кроме того, Россия отзывает согласие на открытие и функционирование генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

Также в МИД РФ объявили, что прекращается деятельность Британского совета в Российской Федерации в связи с неурегулированностью его деятельности.

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Как сообщалось, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что британское правительство планирует выдворить из страны 23 российских дипломатов в связи с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Полиция города Солсбери 5 марта объявила о том, что недалеко от одного из городских торговых центров от неизвестного опасного вещества серьезно пострадали два человекка. Впоследствии выяснилось, что это были экс-полковник ГРУ Скрипаль, который работал на британскую разведку, и его дочь Юлия. Они находятся в критическом состоянии.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

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Генконсульство Британии, Дипломатические сотрудники, МИД РФ, Персоны нон грата.
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