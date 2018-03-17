РФ объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатов
В МИД России 23 дипломатических сотрудника генконсульства Великобритании объявили персонами нон-грата и намерены выдворить в недельный срок.
В России объявили персонами нон-грата 23 британских дипломатов. Об этом сообщает МИД России.
Объявляются "persona non grata" и выдворяются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника Посольства Великобритании в Москве", - говорится в сообщении.
Кроме того, Россия отзывает согласие на открытие и функционирование генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге.
Также в МИД РФ объявили, что прекращается деятельность Британского совета в Российской Федерации в связи с неурегулированностью его деятельности.
Кремль отреагировал на обвинение Лондона в адрес Путина
Как сообщалось, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что британское правительство планирует выдворить из страны 23 российских дипломатов в связи с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
Полиция города Солсбери 5 марта объявила о том, что недалеко от одного из городских торговых центров от неизвестного опасного вещества серьезно пострадали два человекка. Впоследствии выяснилось, что это были экс-полковник ГРУ Скрипаль, который работал на британскую разведку, и его дочь Юлия. Они находятся в критическом состоянии.
Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.