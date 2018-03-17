РФ объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатов

В России объявили персонами нон-грата 23 британских дипломатов. Об этом сообщает МИД России.

Объявляются "persona non grata" и выдворяются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника Посольства Великобритании в Москве", - говорится в сообщении.

Кроме того, Россия отзывает согласие на открытие и функционирование генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

Также в МИД РФ объявили, что прекращается деятельность Британского совета в Российской Федерации в связи с неурегулированностью его деятельности.

Как сообщалось, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что британское правительство планирует выдворить из страны 23 российских дипломатов в связи с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Полиция города Солсбери 5 марта объявила о том, что недалеко от одного из городских торговых центров от неизвестного опасного вещества серьезно пострадали два человекка. Впоследствии выяснилось, что это были экс-полковник ГРУ Скрипаль, который работал на британскую разведку, и его дочь Юлия. Они находятся в критическом состоянии.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.