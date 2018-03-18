В Германии хотят усилить контроль на границе

Новый министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер хочет усилить контроль на германской границе. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

"Контроль на внутренних границах должен продолжаться, пока ЕС не удастся эффективно защищать и контролировать внешние", - заявил Зеегофер.

Он отметил, что в Германии не так уж и много пограничных пунктов, которые действуют длительное время. "Пришло время говорить о том, может ли так продолжаться и дальше", - сказал он.

Зеегофер также анонсировал совещание с представителями федеральных земель относительно препятствий для выдворения нелегальных мигрантов, которым отказано в праве пребывания в стране.

По его словам, нужно решить, "где мы должны изменить законы, где нужны соглашения со странами происхождения мигрантов, где мы можем помочь землям и местным органам власти с выдворением".

Болгария, которая сейчас председательствует в ЕС, недавно призвала Германию, и еще несколько стран отменить контроль на внутренних границах сообщества.

Срок текущих пограничных контрольных мер в Дании, Швеции, Германии, Австрии, Норвегии и Франции заканчивается 12 мая. Все шесть стран хотят продлить его еще на шесть месяцев.