Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Международные партнеры Украины не признают выборы в Крыму Порошенко: Международные партнеры Украины не признают выборы в Крыму
Новости: Геращенко объяснила, почему россиянам не дали проголосовать в Украине Геращенко объяснила, почему россиянам не дали проголосовать в Украине
Новости: В Пхенчнахе состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018 В Пхенчнахе состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018
Новости: Новые "Мстители" побили рекорд по продаже билетов за шесть часов Новые "Мстители" побили рекорд по продаже билетов за шесть часов
X

В Германии хотят усилить контроль на границе

Мигранты
16:20 Сегодня Телеграф

Новости мира: Германия выступает за усиление контроля на внутренних границах, пока Евросоюз не сможет эффективно защищать и контролировать внешние.

Новый министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер хочет усилить контроль на германской границе. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

"Контроль на внутренних границах должен продолжаться, пока ЕС не удастся эффективно защищать и контролировать внешние", - заявил Зеегофер.

Он отметил, что в Германии не так уж и много пограничных пунктов, которые действуют длительное время. "Пришло время говорить о том, может ли так продолжаться и дальше", - сказал он.

Зеегофер также анонсировал совещание с представителями федеральных земель относительно препятствий для выдворения нелегальных мигрантов, которым отказано в праве пребывания в стране.

У берегов Греции потонула лодка с мигрантами, погибли 16 человек

По его словам, нужно решить, "где мы должны изменить законы, где нужны соглашения со странами происхождения мигрантов, где мы можем помочь землям и местным органам власти с выдворением".

Болгария, которая сейчас председательствует в ЕС, недавно призвала Германию, и еще несколько стран отменить контроль на внутренних границах сообщества.

Срок текущих пограничных контрольных мер в Дании, Швеции, Германии, Австрии, Норвегии и Франции заканчивается 12 мая. Все шесть стран хотят продлить его еще на шесть месяцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Германия, Границы с ЕС, Нелегальные мигранты, Усиление контроля.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Чехия и Словакия возмущены заявлениями МИД РФ о производстве "Новичка" У берегов Греции потонула лодка с мигрантами, погибли 16 человек Швеция и КНДР завершили переговоры в Стокгольме

Последние новости

Из-за взрыва гранаты на Донбассе пострадали боевики В Москве задержали активистку за сине-желтую ленточку Уайлдер нокаутировал манекен с лицом Джошуа (Видео)
Сегодня читают
01 Паралимпиада-2018: итоговый медальный зачет
02 "Динамо" отказалось от продления контрактов с лидерами клуба
03 Захватывающие фильмы Люка Бессона, которые должен посмотреть каждый (Видео)
04 Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира
05 Биатлон. Результаты женской гонки преследования в Хольменколлене
Новости сегодня
16:54 "Александрия" и "Карпаты" не смогли выявить сильнейшего
16:53 Премьер Молдовы созвал экстренное заседание правительства
16:42 Конте: Кубок Англии не является главной целью "Челси"
16:33 В Киеве столкнулись трамвай и грузовик
16:31 Минутка юмора: забавные совпадения из повседневной жизни
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина и Кувейт будут сотрудничать в ряде сфер Украина и Кувейт будут сотрудничать в ряде сфер
Новости: Когда морозы и снегопады уйдут из Украины: прогноз синоптика Когда морозы и снегопады уйдут из Украины: прогноз синоптика
Новости: Массового выезда россиян для голосования на выборах президента РФ нет ГПСУ: Массового выезда россиян нет
Новости: Банальные ошибки, которые мы допускаем при зарядке смартфона Банальные ошибки, которые мы допускаем при зарядке смартфона
Добавить комментарий
0