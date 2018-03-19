В Аргентине состоится саммит министров финансов и глав центробанков G20

Министры финансов 22 стран и 17 руководителей центральных банков G20, которая начинает свою работу 19 марта в столице Аргентины Буэнос-Айресе, традиционно обсудят ключевые вопросы мировой экономики, сделав акцент на таких темах как привлечение частных инвестиций в инфраструктуру, а также на вопросах информационной безопасности, контроля за криптовалютой и развития цифровых финансовых технологий, которые были включены в Повестку дня по просьбе Германии и Франции, информирует пресс-служба саммита.

Вопросы информационной безопасности и развития цифровых финансовых технологий войдут в повестку дня встречи министров финансов и глав центробанков стран Большой двадцатки. Кибербезопасность и цифровизация экономики, а также регулирования финансовых технологий были внесены в повестку дня впервые на уровень министров.

По словам заместителя министра финансов РФ Сергея Сторчака, которого цитирует ТАСС, финансовые регуляторы, скорее всего, договорятся придерживаться нынешней, консервативной позиции.

Пресс-служба саммита также сообщила, что в фокусе участников нынешней встречи — возможные долгосрочные риски для финансовой стабильности, связанные с бурным развитием цифровых валют. Кроме того, делегаты обсудят снижение рисков, связанных со стремительным развитием и внедрением инноваций в финансовой сфере и их эффективность для экономического роста.

Кроме этого участники встречи в Буэнос-Айресе обсудят традиционные вопросы, затрагивающие мировую экономику, такие как международная финансовая система, международная налоговая система и финансовое регулирование.

Приоритетом текущего порядке, избранным аргентинской стороной, станет обсуждение финансирования инфраструктуры и влияние её развития на экономику и социальную сферу.

Как сообщает пресс-служба саммита, дискуссия по данному вопросу будет проходить на тему развития инфраструктуры, как нового класса активов, который привлекателен для инвесторов. В то же время, мобилизация частных инвестиций в инфраструктуру повышает производительность и создает более стабильный долгосрочный рост.

Встреча министров финансов и глав ЦБ состоится в Буэнос-Айресе в рамках подготовки к проведению саммита G20, который пройдет в аргентинской столице с 30 ноября по 1 декабря. В этом году председателем G20 является Аргентина.