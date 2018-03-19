Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина намерена получить статус наблюдателя в ОИС Украина намерена получить статус наблюдателя в ОИС
Новости: 68 субъектов РФ обработали 100% протоколов на президентских выборах Выборы Путина: обработаны 100% протоколов в 68 субъектах РФ
Новости: Федерер уступил Дель Потро в финале Индиан-Уэллса Федерер уступил Дель Потро в финале Индиан-Уэллса
Новости: Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик
X

В Аргентине состоится саммит министров финансов и глав центробанков G20

G20
07:32 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: Министры финансов и главы центральных банков G20 обсудят кибербезопасность и криптовалюты.

Министры финансов 22 стран и 17 руководителей центральных банков G20, которая начинает свою работу 19 марта в столице Аргентины Буэнос-Айресе, традиционно обсудят ключевые вопросы мировой экономики, сделав акцент на таких темах как привлечение частных инвестиций в инфраструктуру, а также на вопросах информационной безопасности, контроля за криптовалютой и развития цифровых финансовых технологий, которые были включены в Повестку дня по просьбе Германии и Франции, информирует пресс-служба саммита.

Вопросы информационной безопасности и развития цифровых финансовых технологий войдут в повестку дня встречи министров финансов и глав центробанков стран Большой двадцатки. Кибербезопасность и цифровизация экономики, а также регулирования финансовых технологий были внесены в повестку дня впервые на уровень министров.

По словам заместителя министра финансов РФ Сергея Сторчака, которого цитирует ТАСС, финансовые регуляторы, скорее всего, договорятся придерживаться нынешней, консервативной позиции.

Украина намерена получить статус наблюдателя в ОИС
Украина намерена получить статус наблюдателя в ОИСЧитать полностью

Пресс-служба саммита также сообщила, что в фокусе участников нынешней встречи — возможные долгосрочные риски для финансовой стабильности, связанные с бурным развитием цифровых валют. Кроме того, делегаты обсудят снижение рисков, связанных со стремительным развитием и внедрением инноваций в финансовой сфере и их эффективность для экономического роста.

Кроме этого участники встречи в Буэнос-Айресе обсудят традиционные вопросы, затрагивающие мировую экономику, такие как международная финансовая система, международная налоговая система и финансовое регулирование.

Приоритетом текущего порядке, избранным аргентинской стороной, станет обсуждение финансирования инфраструктуры и влияние её развития на экономику и социальную сферу.

Как сообщает пресс-служба саммита, дискуссия по данному вопросу будет проходить на тему развития инфраструктуры, как нового класса активов, который привлекателен для инвесторов. В то же время, мобилизация частных инвестиций в инфраструктуру повышает производительность и создает более стабильный долгосрочный рост.

Встреча министров финансов и глав ЦБ состоится в Буэнос-Айресе в рамках подготовки к проведению саммита G20, который пройдет в аргентинской столице с 30 ноября по 1 декабря. В этом году председателем G20 является Аргентина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, G20, Аргентина, Криптовалюта, Министры финансов G20, Саммит G20.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

В Германии хотят усилить контроль на границе Эксперты из Франции изучают причины аварии на "канатке" в грузинском Гудаури В Швейцарии из-за схода лавины погиб лыжник, есть пропавшие без вести

Последние новости

Оккупанты Донбасса два раза обстреляли позиции ВСУ Путин сделал первое заявление после победы на выборах Знаменательные события в истории: 19 марта 2018 года
Сегодня читают
01 Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик
02 Хачериди прокомментировал свое поведение и решение Хацкевича
03 Беглый Онищенко рассказал о записи с якобы "угрозами" Порошенко
04 ВСУ получили на вооружение снайперскую винтовку UR-10 (Видео)
05 Ученые заявляют: загадочный остров Пасхи вскоре может уйти под воду
Новости сегодня
08:07 Жительница Нью-Йорка тайно снимает парней, читающих книги в общественных местах (Фото)
07:57 Ivan Navi выпустил новый откровенный клип с моделями (Видео)
07:54 У вертолета с дочерью Трампа в воздухе отказал двигатель
07:53 Рецепт дня: питательный омлет по-каталонски
07:44 Польский МИД не признает выборы РФ в Крыму
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Популярный телеканал представил в эфире карту Украины без Крыма Популярный телеканал показал в эфире карту Украины без Крыма
Новости: На Украину надвигается очередной морозный циклон На Украину надвигается очередной морозный циклон
Новости: В небе Сирии сбит бомбардировщик СУ-24 В небе Сирии сбит бомбардировщик СУ-24
Новости: ВСУ получили на вооружение снайперскую винтовку UR-10 (Видео) ВСУ получили на вооружение снайперскую винтовку UR-10 (Видео)
Добавить комментарий
0