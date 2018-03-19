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Министр обороны Германии: Путин нам не партнер

Урсула фон дер Ляйен
16:56 Сегодня Телеграф

Новости мира: Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не видит в президенте РФ Владимире Путине партнера для стран Запада.

Такое мнение она высказала, комментируя итоги выборов в РФ, в разговоре с журналистами немецкого издания Bild, передает Европейская правда.

"Путин уже давно не является партнером", - сказала фон дер Ляйен. Однако министр не спешит называть его противником, отмечая, что "это может закрыть двери" перед РФ.

Чиновница заявила: то, что делает Путин, "это постоянная провокация, разжигание конфликтов и дестабилизация".

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Министр обороны прямо не говорит о "путинских" войнах. Наоборот, она предостерегла от определения последних нападений РФ на Запад словом "война".

"Это будет иметь абсолютные последствия, если мы заявим это как федеральное правительство", - сказала фон дер Ляйен.

Об отравлении экс-шпиона РФ Скрипаля чиновница отметила, что "все выводы, представленные британцами, указывают на Россию".

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Новости мира, Владимир Путин, Германия, Россия, Урсула фон дер Ляйен.
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