Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В НАТО сказали, что не так с украинским оборонпромом и его реформой В НАТО сказали, что не так с украинским оборонпромом и его реформой
Новости: Наблюдатели ОБСЕ отчитались о ходе выборов в России Наблюдатели ОБСЕ отчитались о ходе выборов в России
Новости: Украина - Саудовская Аравия: где и когда смотреть матч Украина - Саудовская Аравия: где и когда смотреть матч
Новости: Вскоре состоится запуск ракеты-носителя Falcon 9 Вскоре состоится запуск ракеты-носителя Falcon 9
X

Путин о гонке вооружений: Разгонять не будем

Владимир Путин
16:33 Сегодня Телеграф
УНН

Владимир Путин заявляет, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, но будет уделять должное внимание дальнейшему укреплению обороноспособности.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ "не будет ввязываться в гонку вооружений". Об этом сообщает "ТАСС".

"Разумеется, мы должны будем уделять и уделим необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности страны. Никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений. Мы собираемся, наоборот, выстраивать отношения со всеми государствами мира таким образом, чтобы они были конструктивными", - заявил Путин.

Путин: В американские выборы мог вмешаться кто угодно

Напомним, действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,65% голосов после обработки 99% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Путин, Вооружение, Россия, РФ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

В ЦИК РФ заявили о хакерской атаке из 15 стран Путин проголосовал на выборах президента Россия отрицает разработку отравляющего вещества "Новичок"

Последние новости

Вы будете смеяться: забавные картинки, которые помогут избавиться от плохого настроения Великобритания и ЕС договорились о продлении переходного периода по Brexit В Черновцах на рынке вспыхнул масштабный пожар
Сегодня читают
01 Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик
02 Хачериди прокомментировал свое поведение и решение Хацкевича
03 Один бокал красного вина приравнивается к тренировке в спортзале
04 В водах Эстонии обнаружены останки загадочной подводной лодки
05 Потап оставил Зианджу в проекте "Голос страны" (Видео)
Новости сегодня
17:20 Назван продукт, который защитит от болезней легких
17:19 Улыбка до ушей: веселые картинки с надписями для любителей юмора
17:15 Ломаченко приглашает на хоккей (Видео)
17:10 Богатейшая женщина Гонконга потеряла более половины своего состояния
16:56 Министр обороны Германии: Путин нам не партнер
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Госохрана с собаками осматривала здание Верховной Рады Госохрана с собаками осматривала здание Верховной Рады
Новости: РФ начала масштабные учения на границе с Украиной РФ начала масштабные учения на границе с Украиной
Новости: Парубий сообщил, какие вопросы Рада рассмотрит на этой неделе Какие вопросы Рада рассмотрит на этой неделе
Новости: 6-летняя дочь Бейонсе приобрела книги за огромные деньги 6-летняя дочь Бейонсе приобрела книги за огромные деньги
Добавить комментарий
0