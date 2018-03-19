Путин о гонке вооружений: Разгонять не будем

Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ "не будет ввязываться в гонку вооружений". Об этом сообщает "ТАСС".

"Разумеется, мы должны будем уделять и уделим необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности страны. Никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений. Мы собираемся, наоборот, выстраивать отношения со всеми государствами мира таким образом, чтобы они были конструктивными", - заявил Путин.

Напомним, действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,65% голосов после обработки 99% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.