https://telegraf.com.ua/files/2018/03/p_54207444-150x90.jpg Россия и СНГ https://telegraf.com.ua/rossiya-i-sng/3965284-putin-o-gonke-vooruzheniy-razgonyat-ne-budem.html
Путин о гонке вооружений: Разгонять не будем
Владимир Путин заявляет, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, но будет уделять должное внимание дальнейшему укреплению обороноспособности.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ "не будет ввязываться в гонку вооружений". Об этом сообщает "ТАСС".
"Разумеется, мы должны будем уделять и уделим необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности страны. Никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений. Мы собираемся, наоборот, выстраивать отношения со всеми государствами мира таким образом, чтобы они были конструктивными", - заявил Путин.
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Напомним, действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,65% голосов после обработки 99% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.
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