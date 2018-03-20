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Смертоносное ДТП в Нидерландах: автобус столкнулся с грузовиком

ДТП
03:27 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости мира: В Нидерландах микроавтобус столкнулся с грузовиком, 4 человека погибли.

В результате столкновения столкновения микроавтобуса и грузовика на юге Нидерландов погибли четыре человека и еще один получил серьезные травмы.

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Об этом сообщает АР со ссылкой на местную полицию.

«Четыре человека погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в южном городе Хелмонд», - говорится в сообщении.

Четыре человека, путешествующие на микроавтобусе, погибли в результате аварии в городе Хелмонд, что в 125 километрах к юго-востоку от Амстердама.

Водитель грузовика получил серьезные ранения. Причина аварии пока не известна.

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Новости мира, Авария, ДТП, Жертвы, Нидерланды, Хелмонд.
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