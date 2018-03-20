Британия продолжит вносить средства в общий бюджет ЕС после Brexit

Великобритания продолжит вносить средства в общий бюджет ЕС во время переходного периода после выхода из состава Евросоюза. Об этом говорится в тексте предварительного соглашения между ЕС и Великобританией по условиям "Брексита".

"На 2019 и 2020 годы Соединенное королевство должно будет делать взносы и участвовать в имплементации бюджетов ЕС", - написано в документе на сайте ЕС.

Ранее, в Великобритании состоялся референдум, по итогам которого около 52% жителей Соединенного Королевства проголосовали за выход страны из ЕС. Между Лондоном и Брюсселем длительное время сохранялись разногласия по условиям переходного периода. Позднее Еврокомиссия представила проект соглашения о "Брексите".