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Британия продолжит вносить средства в общий бюджет ЕС после Brexit

Мишель Барнье
11:28 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Накануне глава европейской делегации на переговорах по "Брекситу" Мишель Барнье заявил, что стороны договорились об условиях переходного периода.

Великобритания продолжит вносить средства в общий бюджет ЕС во время переходного периода после выхода из состава Евросоюза. Об этом говорится в тексте предварительного соглашения между ЕС и Великобританией по условиям "Брексита".

"На 2019 и 2020 годы Соединенное королевство должно будет делать взносы и участвовать в имплементации бюджетов ЕС", - написано в документе на сайте ЕС. 

Великобритания и Евросоюз договорились о продлении переходного периода по Brexit с 29 марта 2019 года по 31 декабря 2020 года.

Ранее, в Великобритании состоялся референдум, по итогам которого около 52% жителей Соединенного Королевства проголосовали за выход страны из ЕС. Между Лондоном и Брюсселем длительное время сохранялись разногласия по условиям переходного периода. Позднее Еврокомиссия представила проект соглашения о "Брексите".

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Новости мира, Brexit, Великобритания, Выход из Евросоюза, ЕС.
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