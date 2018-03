Информатор убитой на Мальте журналистки сдался в полицию

Бывшая сотрудница банка, которая была информатором убитой на Мальте журналистки Дафне Каруаны Галиции, сдалась греческой полиции и была арестована по требованию Мальты.

Об этом сообщает The Times of Malta.

Leading #EP #RuleOfLaw mission to #Malta, following #PanamaPapers and assassination of #DaphneCaruanaGalizia, I ask @tsipras_eu to ensure police protection to Russian whistleblower Maria Efimova & her family. Danger is real. https://t.co/xlI0cfAJC9

— Ana Gomes, MEP (@AnaGomesMEP) 20 марта 2018 г.