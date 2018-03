Цукерберга ждут с объяснениями и в Европарламенте

Европейский парламент ждет основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, чтобы он разъяснил ситуацию с утечкой данных пользователей.

Об этом президент Европарламента Антонио Таяни написал в Twitter, передает Украинская правда.

Он подчеркнул, что манипулирование персональными данными неприемлемо и угрожает демократии.

"Мы ждем, чтобы представители Facebook дали показания о прозрачности и соблюдении правил ЕС по защите данных в комитете правосудия", – сообщил Таяни.

"Мы пригласили Марка Цукерберга в Европейский парламент. Facebook должен разъяснить перед представителями 500 миллионов европейцев, что персональные данные не используются для манипулирования демократией", – заявил он.

Ранее руководителя Facebook Inc. призвали отчитаться перед британскими парламентариями из-за скандала вокруг Cambridge Analytica. Ответа на запрос от Цукерберга ждут до 26 марта.

Речь идет о возможном попаданием данных пользователей соцсети в распоряжение британской компании Cambridge Analytica, связанной с предвыборным штабом американского президента Дональда Трампа.

Facebook начал внутреннее расследование после информации, что Cambridge Analytica сохраняла и анализировала данные примерно о 50 миллионов граждан, имеющих страницы в соцсети. Facebook 16 марта заблокировал эту компанию, хотя та все отрицает.

Согласно заявлению соцсети, профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган создал на платформе Fb приложение под названием "This is your digital life", которое должно было составлять психологический портрет пользователя.

Приложение спрашивало разрешения на доступ к личной информации, включая место проживания, список друзей, информацию о "лайках". Коган якобы передал данные о 270 тысячах пользователях третьим лицам, включая Cambridge Analytica, пишет ZN.ua.