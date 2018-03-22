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Массовые забастовки во Франции привели к массовым отменам рейсов

Забастовка во Франции
16:24 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: По всей Франции проходят массовые забастовки госслужащих, железнодорожников и сотрудников аэропортов, массово отменены железнодорожные и воздушные рейсы.

Массовые забастовки французских госслужащих, железнодорожников и сотрудников аэропортов проходят в четверг по всей Франции, сообщают местные СМИ.

Забастовки уже затронули тысячи французов и туристов, что привело к массовым отменам железнодорожных и воздушных рейсов, в частности, в аэропортах Орли, Руасси и Бове.

В сообщении, размещенном на сайте аэропорта Орли, говорится, что "авиарейсы и движение общественного транспорта осуществляются с перебоями". Руководство аэропорта советует пассажирам заранее уточнять статус их рейсов.

В Париже из-за запланированных демонстраций с 13:00 по местному времени будет закрыто несколько станций метро.

Кроме того, к забастовкам уже присоединились сотрудники средних образовательных учреждений, детских садов и библиотек. В столице Франции и еще в ряде городов страны не вышли в четверг на работу сотрудники службы вывоза мусора, в результате чего на улицах скопился мусор.

Франции грозит транспортный коллапс из-за забастовок

В общей сложности на территории всей Франции намечено более 140 крупных акций протеста. Одна из самых крупных пройдет на площади Бастилии в Париже. Ожидается, что туда придут во второй половине дня около 25 тыс. человек.

Недовольство французов вызвано проводимыми реформами, в частности, в экономической и социальной сфере. Участники забастовки выступают против новых мер французского правительства, которые, по их мнению, ухудшают положение сотрудников госсектора, в том числе в вопросах, связанных с трудовыми отношениями и пенсиями.

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Новости мира, Воздушные рейсы, Железнодорожные рейсы, Забастовка во Франции, Забастовки, Отмена, Франция.
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