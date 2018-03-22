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Литва рассматривает возможность высылки российских дипломатов

Даля Грибаускайте
18:48 Сегодня Телеграф
www.eurointegration.com.ua

Новости мира: Президент Литвы заявила, что рассматривает возможность высылки российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского шпиона в британском Солсбери.

Сообщается, что на саммите Евросоюза в четверг в Брюсселе Грибаускайте заявила, что предлагает свою полную поддержку правительству британского премьер-министра Терезы Мэй.

"Мы рассматриваем такие меры", - заявила президент страны Даля Грибаускайте, отвечая на вопрос, может ли Литва принять такие же меры, как и Великобритания, об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на The Associated Press.

"Меры могут быть разнообразными, включая депортацию лиц, определенных нами, в частности работников разведки, а также расширение списка Магнитского", - цитирует Delfi заявление Грибаускайте.

Она отметила, что срыв работы российской разведывательной сети во всех европейских странах является совместной задачей стран-членов ЕС.

На саммите ЕС в Брюсселе обсудят "дело Скрипаля"

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите европейских лидеров в четверг предупредит страны ЕС о российской угрозе и будет убеждать их действовать.

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Новости мира, Грибаускайте, Евросоюз, Россия, Скрипаль.
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