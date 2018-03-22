В Турции разбился военный самолет

В центральной части Турции разбился военный самолет, сообщает агентство "Анадолу".

Крушение произошло в районе Невшехир. На место аварии направлены спасательные команды.

Газета "Дейли сабах" со ссылкой на вооруженные силы Турции уточняет, что речь идет об истребителе F-16.

Самолет выполнял тренировочное задание, отмечает газета. Данные о погибших или пострадавших турецкие СМИ пока не приводят.