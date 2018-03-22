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В Турции разбился военный самолет
23:01 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости мира: Истребитель F-16 разбился во время учебного полета.
В центральной части Турции разбился военный самолет, сообщает агентство "Анадолу".
Крушение произошло в районе Невшехир. На место аварии направлены спасательные команды.
Газета "Дейли сабах" со ссылкой на вооруженные силы Турции уточняет, что речь идет об истребителе F-16.
Самолет выполнял тренировочное задание, отмечает газета. Данные о погибших или пострадавших турецкие СМИ пока не приводят.
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