ЕС призывает США прекратить "таможенную войну"

Главы государств и правительств стран-членов Евросоюза призывали Администрацию президента США окончательно исключить европейских производителей из решения о повышении пошлин на 25% на импорт стали и 10% на ввоз алюминия. Об этом говорится в выводах Европейского совета, заседание которой проходит 22-23 марта в Брюсселе.

«Европейский совет выражает разочарование решением Соединенных Штатов ввести тарифы на импорт стали и алюминия. Эти меры не могут быть обоснованы принципами национальной безопасности», - убеждены лидеры ЕС.

Зато европейские власти приняли во внимание решение о временном исключении этих мероприятий относительно поставок стали и алюминия из ЕС и призывали США дать этим исключениям постоянный статус.

"Европейский совет в который раз подтвердил свою преданность прочным трансатлантическим отношениям как ключевым принципам безопасности и процветания для Соединенных Штатов и Европейского Союза, а также поддерживает диалог по вопросам торговли, которые вызывают общую обеспокоенность", - заявили лидеры ЕС.