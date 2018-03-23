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ЕС призывает США прекратить "таможенную войну"

Европарламент
14:06 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Главы государств и правительств поддержали предложения Еврокомиссии о введении ответных мероприятий на ограничения относительно импорта металлов со стороны США.

Главы государств и правительств стран-членов Евросоюза призывали Администрацию президента США окончательно исключить европейских производителей из решения о повышении пошлин на 25% на импорт стали и 10% на ввоз алюминия. Об этом говорится в выводах Европейского совета, заседание которой проходит 22-23 марта в Брюсселе.

«Европейский совет выражает разочарование решением Соединенных Штатов ввести тарифы на импорт стали и алюминия. Эти меры не могут быть обоснованы принципами национальной безопасности», - убеждены лидеры ЕС.

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Зато европейские власти приняли во внимание решение о временном исключении этих мероприятий относительно поставок стали и алюминия из ЕС и призывали США дать этим исключениям постоянный статус.

"Европейский совет в который раз подтвердил свою преданность прочным трансатлантическим отношениям как ключевым принципам безопасности и процветания для Соединенных Штатов и Европейского Союза, а также поддерживает диалог по вопросам торговли, которые вызывают общую обеспокоенность", - заявили лидеры ЕС.

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Новости мира, Европарламент, ЕС, США, Таможенная война, Трамп.
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