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Латвия может выдворить из страны шпионов РФ с диппаспортами

Парламент Латвии
17:32 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Латвия намерена выдворить из страны сотрудников спецслужб России, которые работают под дипломатическим прикрытием.

В знак солидарности с другими странами Евросоюза Латвия примет решение о выдворении из страны сотрудников российских спецслужб, действующих под дипломатическим прикрытием. Об этом заявил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич, сообщает портал национального телерадиовещания LSM.lv.

"В знак солидарности с другими странами Евросоюза Латвия примет решение о выдворении из страны сотрудников российских спецслужб, действующих под дипломатическим прикрытием", - сказал Ринкевич.

При этом глава МИД отметил, что Латвия не будет отзывать своего посла из России, и посол Марис Риекстиньш продолжит работу в Москве.

Ряд стран-членов ЕС собираются выслать из страны российских дипломатов

Ранее сообщалось, что Латвия категорически осуждает атаку в Солсбери, о чем заявил премьер Латвии Марис Кучинскис на заседании Евросовета. "Латвия солидарна с Великобританией в этом вызове нашей общей безопасности и готова оказать Великобритании поддержку и в двустороннем порядке, и в рамках ЕС, НАТО и ООН. Латвия настаивает, что тем, кто спланировал и провел это нападение на территории стран НАТО, следует дать адекватный и сильный ответ", - заявил Кучинскис.

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение отозвать посла Евросоюза из России в знак солидарности с Великобританией, которая уверена, что Россия ответственна за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом, что расценивается как агрессия против Соединенного Королевства как государства.

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Все по теме:

Новости мира, Выдворение, Дипломатическое прекрытие, Латвия, Сотрудники спецслужб РФ.
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