Пучдемон может попросить убежища в Германии

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, вероятно, планирует просить убежища в Германии.

Об этом сообщает DW, цитируя в воскресенье, 25 марта, газету Kieler Nachrichten (KN), которая получила информацию в судебных кругах.

Если Пучдемон подаст прошение о получении статуса беженца, его, как и другие такие заявления, будет рассматривать Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF), сообщил изданию представитель МВД земли Шлезвиг-Гольштейн, где был задержан Пучдемон.

Вместе с тем собеседник KN отметил, что уголовное преследование - в частности, по европейскому ордеру на арест, как в случае с экс-лидером Каталонии, - имеет приоритет над ходатайством о предоставлении убежища. Впрочем, окончательное решение принимают генеральная прокуратура и BAMF.

Пучдемон был задержан 25 марта немецкой полицией на автобане в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн после пересечения границы с Данией. О том, что политик поедет через Германию в Бельгию, немецких правоохранителей, по информации KN, проинформировали коллеги из Финляндии, где Пучдемон находился в последние дни.

В настоящее время генпрокуратура Шлезвиг-Гольштейна проверяет, как долго Пучдемон будет оставаться под стражей. По словам замгенпрокурора земли Ральфа Дёппера (Ralph Döpper), есть "некоторая вероятность", что уже 26 марта станет известно, отправит ли Высший земельный суд Пучдемона под экстрадиционный арест. Суд должен будет решить, правомерна ли выдача каталонского политика испанским властям.

Между тем в воскресенье на улицы каталонской столицы Барселоны вышли тысячи людей, протестуя против задержания Пучдемона в Германии.

Демонстранты прошли от представительства Еврокомиссии к консульству Германии в Барселоне. Многие из них несли флаги Каталонии и призвали освободить Пучдемона и других "политических заключенных", сообщает агентство dpa.

"Мы призываем Германию не выдавать Пучдемона (Испании, - Ред.) За преступления, которые были придуманы по политическим причинам", - заявила сепаратистская организация "Каталонская национальная ассамблея", которая и созвала демонстрацию.

В ходе акции произошли столкновения ее участников с полицией.

Как сообщалось, в Испании Пучдемон и ряд других каталонских политиков обвиняются в мятеже, растрате бюджетных средств и других правонарушениях в связи с проведением спорного референдума и провозглашением независимости Каталонии от Испании. Верховный суд Испании выдал европейский и международный ордера на арест Пучдемона и еще нескольких каталонских политиков и решил заключить под стражу еще пять политических деятелей, которым может грозить от 20 до 30 лет тюремного заключения.