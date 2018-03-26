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СМИ: Германия планирует выслать четырех российских дипломатов

МИД Германии
16:05 Сегодня Телеграф
Фото: Википедия

Новости мира: Власти Германии планируют выслать из страны четырех российских дипломатов.

Германия планирует выслать российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, решение о выдворении коснется четырех российских дипломатов.

Берлин объяснит свой шаг солидарностью с Великой Британии с одной стороны и недостатком сотрудничества с РФ в вопросах химического оружия - с другой.

Как ожидается, Берлин объявит о своем решении во второй половине дня в понедельник.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и ряд европейских стран в понедельник объявят о выдворении российских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании.

В Польше заявили, что Кремль должен ощутить санкции за события в Солсбери

В субботу агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп готовится выдворить из страны десятки российских дипломатов.

На прошлой неделе на саммите в Брюсселе лидеры ЕС согласились с позицией Великобритании, что "очень вероятно" Россия несет ответственность за атаку в Солсбери.

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По данным СМИ, Польша, страны Балтии и Франция могут принять решение о выдворении российских дипломатов.

Великобритания уже выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне.

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Новости мира, Дипломаты РФ, Отравление Скрипаля, Сергей Скрипаль, Солсбери.
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