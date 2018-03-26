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Европарламент одобрил директиву, которая блокирует "Северный Поток - 2"

"Северный Поток - 2"
17:36 Сегодня Телеграф

Новости мира: В частности, депутаты ограничили исключения из законодательства для новых газопроводов сроком на пять лет.

Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике одобрил поправки к газовой директиве, предложенной ЕК, согласно которым правила Третьего энергопакета должны распространяться на морские газопроводы, которые соединяют ЕС с третьими странами. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Комитет Европарламента одобрил поправки к газовой директиве, которые уточняют, что требования Третьего энергопакета распространяются на морские газопроводы, ведущие к ЕС. Такое предложение в ноябре выдвинула Еврокомиссия. Интересно, что депутаты не только поддержали предложения Еврокомиссии, но и сделали их более жесткими", - информирует Нафтогаз.

Европарламент собирается затруднить строительство "Северного Потока 2"

В частности, депутаты ограничили исключения из законодательства для новых газопроводов сроком на пять лет и обязали при согласовании любых исключений привлекать к процессу третьи страны, на рынки которых эти исключения могут повлиять.

"Теперь со своей позицией относительно предложенных уточнений должен определиться Совет Европы. После этого Европарламет, Еврокомиссия и Совет Европы должны выработать общую позицию. Для нас хорошо, что два из трех ответственных за это дело органов уже определились в поддержку права объединенной Европы защищать себя в энергетических вопросах", - добавили в Нафтогазе.

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Новости мира, Газовая директива, Европарламент, Россия, Северный поток-2.
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