Европарламент собирается затруднить строительство "Северного Потока 2"
Новости мира: Соответствующее предложение Еврокомиссии поддержали 41 депутат Европарламента, 13 проголосовали против, еще девять воздержались.
Депутаты Европейского парламента, входящие в комитет по промышленности, исследований и энергетики, поддержали изменения газовой директивы, которая должна помешать строительству газопровода "Северный поток 2", сообщает Reuters.
Предложение комиссии поддержали страны Восточной Европы и Балтии, которые опасаются, что газопровод может подорвать усилия ЕС по снижению зависимости от Москвы и те, кто поддерживает Украину и переживают, что новый газопровод лишит Украину транзита.
ФРГ и Польша не договорились по "Северному Потоку"
Сторонники трубопровода, включая Германию, выступают против изменения правил так, чтобы "заблокировать то, что они видят в качестве коммерческого проекта".
Ранее, группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию президента США Дональда Трампа использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства" для предотвращения строительства газопровода "Северный поток-2".