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Европарламент собирается затруднить строительство "Северного Потока 2"

Северный Поток 2
17:54 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Соответствующее предложение Еврокомиссии поддержали 41 депутат Европарламента, 13 проголосовали против, еще девять воздержались.

Депутаты Европейского парламента, входящие в комитет по промышленности, исследований и энергетики, поддержали изменения газовой директивы, которая должна помешать строительству газопровода "Северный поток 2", сообщает Reuters.

Предложение комиссии поддержали страны Восточной Европы и Балтии, которые опасаются, что газопровод может подорвать усилия ЕС по снижению зависимости от Москвы и те, кто поддерживает Украину и переживают, что новый газопровод лишит Украину транзита.

ФРГ и Польша не договорились по "Северному Потоку"

Сторонники трубопровода, включая Германию, выступают против изменения правил так, чтобы "заблокировать то, что они видят в качестве коммерческого проекта".

Ранее, группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию президента США Дональда Трампа использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства" для предотвращения строительства газопровода "Северный поток-2".

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Новости мира, Газ, Европа, Европарламент, Россия, Северный поток.
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