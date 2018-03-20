ФРГ и Польша не договорились по "Северному Потоку"

Позиции Польши и Германии по газопроводу "Северный поток-2" не изменились после переговоров президента Польши Анджея Дуды и канцлера ФРГ Ангелы Меркель: Берлин считает его коммерческим проектом, а Варшава продолжает настаивать, что он сугубо политический. Об этом заявил в эфире радио RMF.FM министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, по результатам вчерашней встречи двух лидеров в Варшаве.

"Да, мы вели дискуссию о "Северном потоке-2" и остались на своих позициях. Немцы имеют один аргумент, который постоянно повторяют, что это - коммерческий проект. Мы не соглашаемся с такой позицией, поскольку даже если его строят частные компании, то его последствия имеют геополитический характер, которые являются очень неблагоприятными для нашей части Европы", - заявил К. Щерский. По его словам, во время встречи А. Дуда также отметил, что в двусторонних отношениях в повестке дня остается вопрос "исторической ответственности", то есть вопрос возможной выплаты Берлином репараций Варшаве за нанесенный ущерб во время Второй мировой войны. Эту тему президент РП поднимал и во время встречи с новым главой МИД Германии Хайко Маасом во время его недавнего визита в Варшаву.

В начале сентября 2015 года российский "Газпром" и компании Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода "Северный поток-2", который дополнит две нити "Северного потока 1", которые уже работают. Этот газопровод способен почти полностью лишить Украину транзита газа, который идет из России в Европу. Газпром заявил о намерении начать строительство газопровода Nord Stream-2 ("Северный поток-2") весной 2018 года.

В конце января северная немецкая земля Мекленбург-Передняя Померания дала согласие на строительство участка спорного газопровода по дну Балтийского моря. В прошлом году в декабре Горное управление Штральзунда уже предоставило частичное разрешение на строительство трассы в Балтийском море на участке континентального шельфа Германии. Для окончательного разрешения на строительство со стороны ФРГ необходимое согласие Федерального ведомства морского судоходства и гидрографии, а также еще четырех федеральных земель, по территории которых должен проходить этот газопровод.

В марте в 2018 г. спикеры парламентов Латвии, Литвы и Польши направили обращение своим коллегам из других европейских стран, в котором заявили, что вторая ветка газопровода проекта Nord Stream является инструментом российской политики, цель которого - увеличить энергетическую зависимость Европы от России. Глава эстонского парламента Эйки Нестор также заявил о намерении присоединиться к заявлению.