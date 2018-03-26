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Глава Минобороны Британии: Терпение мира по отношению к Путину на исходе

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон
18:29 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Страны НАТО и ЕС выразили поддержку Соединенному Королевству, подчеркнул британский чиновник.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что мир объединился вокруг позиции Лондона относительно отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, и терпение мирового сообщества по отношению к действиям президента РФ Владимира Путина уже на исходе.

Как сообщает Reuters, соответствующе заявление Уильямсон сделал в ходе визита в Эстонию. По его словам, поддержка позиции Британии "сама по себе является поражением для президента Путина".

Лондон ввел первые меры против Москвы из-за отравления в Солсбери

"Терпение мира по отношению к президенту Путину и его действиям уже на исходе, и то, что и страны-члены НАТО, и страны Евросоюза выразили поддержку Соединенному Королевству... Я на самом деле думаю, что это самый лучший ответ, на который мы могли рассчитывать", - сказал он журналистам.

"Их (Кремля) намерение, их цель - разделить нас, но мы видим, что мир объединяется вокруг позиции Британии и это само по себе большая победа, это посылает необычайно значимый сигнал Кремлю и президенту Путину", - заключил он.

Напомним, сегодня Украина, США и ряд стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов в ответ на отравление бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери.

Экс-разведчика Скрипаля и его дочь обнаружили 4 марта без сознания на скамейке в парке Солсбери на юге Великобритании. Позже британские следователи установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработали в России. 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в больнице в "критическом, но стабильном" состоянии.

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Новости мира, Гэвин Уильямсон, ЕС, МО Великобритании, Скрипаль, США, Украина.
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