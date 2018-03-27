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Венгрия присоединилась к мировому тренду высылки российских дипломатов
00:20 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости мира: Венгрия вышлет одного российского дипломата в связи с "делом Скрипаля".
Министерство иностранных дел Венгрии в связи с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в понедельник сообщило о решении выслать одного российского дипломата.
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"Основываясь на том, что обсуждалось на встрече Европейского совета, Венгрия высылает российского дипломата, который также занимался разведывательной деятельностью", - говорится в заявлении МИД Венгрии.
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