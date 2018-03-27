Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Луценко считает партию "Украинский выбор" центром антиукраинской пропаганды Луценко считает партию "Украинский выбор" центром антиукраинской пропаганды
Новости: В Украине состоится дискуссия о введении латиницы В Украине состоится дискуссия о введении латиницы
Новости: Исландия объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России Исландия объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России
Новости: Астрономы нашли "старшего брата" Меркурия Астрономы нашли "старшего брата" Меркурия
X

Венгрия присоединилась к мировому тренду высылки российских дипломатов

Флаг Венгрии
00:20 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости мира: Венгрия вышлет одного российского дипломата в связи с "делом Скрипаля".

Министерство иностранных дел Венгрии в связи с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в понедельник сообщило о решении выслать одного российского дипломата.

Страны, которые высылают российских дипломатов: полный список

"Основываясь на том, что обсуждалось на встрече Европейского совета, Венгрия высылает российского дипломата, который также занимался разведывательной деятельностью", - говорится в заявлении МИД Венгрии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Венгрия, Высылка, Дипломат, Новости Венгрии, Россия, РФ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Партия Пучдемона хочет найти способ избрать его главой правительства СМИ: Германия планирует выслать четырех российских дипломатов В Еврокомиссии рассказали о судьбе дипломатов РФ

Последние новости

В Косово задержали сербского чиновника Принц Гарри и Меган Маркл определились, где проведут медовый месяц Корчак заявила, что не планирует переизбираться на пост главы НАПК
Сегодня читают
01 Порошенко объяснил задержку высылки дипломатов РФ
02 Пожар Кемерово: причины, жертвы и факты трагедии
03 Не Турцией единой: Чигринский получил много предложений
04 Ученые из NASA продемонстрировали таяние ледников в Арктике (Видео)
05 В Кремле отреагировала на выдворение своих дипломатов
Новости сегодня
01:33 В Сети огромной популярностью пользуется новый смешной флешмоб "Гарри Поттер и..."
00:37 Канада обвинила Россию и Иран в издевательствах над сирийцами
00:30 Приступ тахикардии: два быстрых способа успокоить сердце без лекарств
00:03 Истребители F-18 США получили новые "электронные мозги" (Видео)
23:36 Во Львове задержали пьяного водителя автобуса
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко объяснил, почему тянул с высылкой дипломатов РФ Порошенко объяснил задержку высылки дипломатов РФ
Новости: Сколько денег присылают в Украину заробитчане в Польше Сколько денег присылают в Украину заробитчане в Польше
Новости: Пожар Кемерово: причины, жертвы и факты трагедии Пожар Кемерово: причины, жертвы и факты трагедии
Новости: Снимки президента Хорватии, которые изменят ваше представление о женщинах у власти (Фото) Снимки президента Хорватии, которые изменят ваше представление о женщинах у власти (Фото)
Добавить комментарий
0