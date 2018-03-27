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Суд Германии арестовал Пучдемона

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05:49 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Теперь Германия займется экстрадицией мятежного лидера каталонских националистов.

Районный суд Ноймюнстера земли Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии арестовал экс-главу парламента Каталонии Карлеса Пучдемона, ранее задержанного вблизи датской границы.

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Теперь, по запросу испанских властей, немецкая прокуратура займется его экстрадицией. Данный вопрос будет находится в ведении земли Шлезвиг-Гольштейн, так как беглый политик был задержан именно на ее территории.

Прокуратура земли Шлезвиг-Гольштейн должна получить от Испании все необходимые документы по его делу и проверить, есть ли условия для экстрадиции. Если экстрадиция будет признана уместной, Пучдемона выдворят в Испанию в течение 60 дней, сообщает Kieler Nachrichten.

Напомним: экс-главу Каталонии задержали 25 марта на шоссе вблизи Ноймюнстера, в 80 км к югу от датской границы. В четверг, 22 марта, он отправился в Брюссель из Хельсинки. Обратно в Бельгию, где политик скрывается после бегства из Испании, он ехал через Швецию, Германию и Данию. Пучдемона задержали по европейскому ордеру, выданному Верховным судом Испании.

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Новости мира, Германия, Испания, Карлес Пучдемон, Каталония, Новости Германии, Новости Каталонии.
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