Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Со 2 апреля украинцы смогут выбрать себе врача Со 2 апреля украинцы смогут выбрать себе врача
Новости: В Минюсте рассказали, как нужно действовать в случае невыплаты зарплаты Украинцам сказали, что делать в случае невыплаты зарплаты
Новости: Украина - Япония: онлайн-трансляция матча Украина - Япония: LIVE
Новости: Обломки китайской космической станции упадут на Землю Обломки китайской космической станции упадут на Землю
X

Ирландия вышлет российского дипломата

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни
15:37 Сегодня Телеграф

Новости мира: Ирландия выдворит одного российского дипломата в знак солидарности с Великобританией из-за отравления Сергея Скрипаля.

Правительство Ирландии во вторник объявит о выдворении одного российского дипломата из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Rte.

Еще одна страна объявила о высылке российских дипломатов

В заявлении министра иностранных дел Саймона Ковни говорится, что российскому послу в Ирландии сообщили, что "аккредитация одного из членов его персонала с дипломатическим статусом прекращается" и этот человек должен покинуть Ирландию.

Страны, которые высылают российских дипломатов: полный список
Страны, которые высылают российских дипломатов: полный список Читать полностью

Прошлым вечером Ковни разговаривал с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном и заверил, что Ирландия будет действовать солидарно с Британией.

Ковни заявил, что нападение в Солсбери было "оскорблением для основанной на правилах международной системы".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Высылка дипломатов РФ, Дело Скрипаля, Дипломаты РФ, Ирландия, Россия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Как в ЕС договаривались о выдворении дипломатов РФ Мэй: Число пострадавших от "Новичка" может быть значительно выше Парламент Словакии утвердил новое правительство

Последние новости

Ломаченко – Линарес: крутое промо боя Российская угроза: Польша закупает противотанковые системы ВСУ постепенно переходят на новую систему питания
Сегодня читают
01 Приступ тахикардии: два быстрых способа успокоить сердце без лекарств
02 Озвучены сроки судов над лишенными неприкосновенности депутатами Украины
03 Порошенко объяснил задержку высылки дипломатов РФ
04 В водоемах Украины может исчезнуть рыба
05 Украинский гимнаст принял гражданство России
Новости сегодня
16:09 Омелян: Мост соединит украинский Крым и украинскую Кубань
15:57 Министр обороны Греции усложнил решение спора с Македонией
15:53 Погибла французская актриса Стефан Одран
15:51 Болгария объявила об отзыве посла в РФ для консультаций
15:51 Труханов остров могут превратить в заказник
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Германия разрешила строительство Северного Потока 2 Германия разрешила строительство Северного Потока 2
Новости: Посольство РФ отреагировало на высылку Украиной российских дипломатов Посольство РФ отреагировало на высылку дипломатов
Новости: В СК РФ назвали вероятные причины пожара в Кемерово В СК РФ назвали вероятные причины пожара в Кемерово
Новости: Какая стоимость продуктов по состоянию на 27 марта 2018 года Какая стоимость продуктов по состоянию на 27 марта 2018 года
Добавить комментарий
0