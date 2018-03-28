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На границе с Косово заметили сербские военные самолеты

На границе с Косово заметили сербские военные самолеты
17:55 Сегодня Телеграф

Новости мира: Несколько сербских самолетов заметили над пограничным поселком Прешево.

На границе Косово заметили сербские военные самолеты, сообщает Европейская Правда.

Видео с самолетами разместил на своей странице в Facebook косовский канал RTK.

"Боевые самолеты Сербии на границе Косова", – сказано в сообщении.

Сообщается, что несколько сербских самолетов заметили над пограничным поселком Прешево. Они напугали местных албанцев, которые утверждают, что не видели такого со времен последней войны. Албанцы назвали появление самолетов сербской провокацией.

В Косово задержали сербского чиновника

В понедельник в северной части Митровицы – косовском анклаве с сербским населением – состоялась спецоперация по задержанию Марка Джурича, главного сербского переговорщика между Белградом и Приштиной в переговорах, проводимых при посредничестве ЕС.

В первоначальных сообщениях говорилось, что после захвата, который произошел с применением оружия и спецсредств, дипломата повезли в столицу Косово. Косовская полиция подтвердила задержание, но сообщила, что вернула задержанного дипломата в Сербию.

Из-за задержания дипломата в Косово распалась правительственная коалиция. Руководство "Сербского списка", политической группы сербской общины в Косово, приняло решение покинуть правительство в Приштине.

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Новости мира, ЕС, Косово, Самолет, Сербия.
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