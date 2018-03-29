Пучдемон просит Германию не выдавать его властям Испании

Арестованный в Германии каталонский экс-премьер-министр Карлес Пучдемон обратился к федеральному правительству с просьбой принять решение по его делу. Об этом изданию Spiegel заявил немецкий адвокат политика Сорен Шомбург.

"Мы бы хотели, чтобы федеральное правительство отклонило запрос (на экстрадицию - прим. ред.)", - сказал он.

Решение должен принять Высший земельный суд Шлезвига. До Пасхи (ее празднуют в Германии 1 апреля) Генеральная прокуратура Шлезвиг-Гольштейна не будет обращаться в Высший областной суд, сообщила пресс-секретарь ГП в среду. Очевидно, процесс может занять несколько недель.

Официальный представитель федерального правительства между тем вновь подтвердил, что, по убеждению Берлина, каталонский конфликт является внутрииспанским и должен быть разрешен на основе испанской конституции, а также то, что немецкие власти не считают просьбу Мадрида о выдаче Пучдемона политически мотивированной.

Как сообщалось, 55-летнего политика задержали в минувшее воскресенье, когда тот возвращался в Бельгию из Швеции. В настоящее время он содержится в тюрьме в Ноймюнстере, ожидая решения судебных властей Германии по поводу просьбы Испании о выдаче.