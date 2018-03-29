В Болгарии дело Скрипаля обсудят на совете безопасности

Совет безопасности при правительстве Болгарии проведет в пятницу, 30 марта, специальное заседание, на котором будет обсужден случай с химатакой в городе Солсбери в Великобритании.

Об этом проинформировали в пресс-службе правительства Болгарии, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"На заседании Совета безопасности будет заслушан Чрезвычайный и Полномочный посол Болгарии в РФ Бойко Коцев", - говорится в сообщении.

Состояние здоровья Юлии Скрипаль улучшилось

В состав Совета безопасности при болгарском правительстве входят премьер-министр, руководители спецслужб и представитель президента страны.

Два дня назад по решению премьер-министра Бойко Борисова из Москвы был отозван для консультаций посол страны в РФ Бойко Коцев.

Как сообщалось, ранее около 30 стран, а также НАТО решили выслать российских дипломатов в ответ на применение Россией боевого химического вещества в британском Солсбери, где 4 марта был отравлен экс-офицер ГРУ РФ Сергей Скрипаль.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что ответственность за это лежит на России, а следствие подтвердило применение в Солсбери нервно-паралитического газа "Новичок", который производят в РФ.

Украина, в частности, приняла решение о выдворении 13 российских дипломатов.