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В Болгарии дело Скрипаля обсудят на совете безопасности

Место отравления
22:21 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Дело Скрипаля обсудят на Совете безопасности Болгарии, выступит посол Болгарии в РФ Бойко Коцев.

Совет безопасности при правительстве Болгарии проведет в пятницу, 30 марта, специальное заседание, на котором будет обсужден случай с химатакой в городе Солсбери в Великобритании.

Об этом проинформировали в пресс-службе правительства Болгарии, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"На заседании Совета безопасности будет заслушан Чрезвычайный и Полномочный посол Болгарии в РФ Бойко Коцев", - говорится в сообщении.

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В состав Совета безопасности при болгарском правительстве входят премьер-министр, руководители спецслужб и представитель президента страны.

Два дня назад по решению премьер-министра Бойко Борисова из Москвы был отозван для консультаций посол страны в РФ Бойко Коцев.

Как сообщалось, ранее около 30 стран, а также НАТО решили выслать российских дипломатов в ответ на применение Россией боевого химического вещества в британском Солсбери, где 4 марта был отравлен экс-офицер ГРУ РФ Сергей Скрипаль.

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Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что ответственность за это лежит на России, а следствие подтвердило применение в Солсбери нервно-паралитического газа "Новичок", который производят в РФ.

Украина, в частности, приняла решение о выдворении 13 российских дипломатов.

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Новости мира, Болгария, Дело Скрипаля, Отравление Скрипаля, Солсбери.
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