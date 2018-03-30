Полиция Италии задержала вероятных сообщников берлинского террориста

Полиция Италии во время антитеррористической операции задержала пятерых вероятных сообщников Аниса Амри, который совершил террористический акт на рождественской ярмарке в Берлине в декабре 2016 года. Об этом сообщает DW.

"Об аресте четырех тунисцев и одного палестинца неподалеку от Рима итальянские правоохранительные органы сообщили в четверг, 29 марта", - говорится в публикации.

В частности, один из арестованных выходцев из Туниса подозревается в том, что он раздобыл для Амри фальшивые документы, с помощью которых тот имел возможность передвигаться по Европе. Поэтому тунисца обвиняют среди прочего в содействии нелегальной миграции и подделке документов. Причем ранее трое из задержанных тунисцев были признаны такими, что представляют опасность, и должны были покинуть страну.

Палестинца итальянская полиция подозревает в планировании нападений и призывах к нападениям на "неверных". 37-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности из-за преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Не исключено, что он поддерживал непрямой контакт с Анисом Амри, подчеркивают в полиции.

Как сообщалось, 19 декабря 2016 года выходец из Туниса Анис Амри направил похищенный грузовик в толпу людей на рождественской ярмарке в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, десятки людей были ранены. 23 декабря Амри был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.