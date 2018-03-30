Германия также не удивлена "зеркальным" ответом РФ

В МИД ФРГ не удивлены решением Москвы выслать в качестве ответной меры четырех немецких дипломатов.

Об этом заявил пятницу министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, сообщает корреспондент.

"Эта новость из Москвы не стала неожиданной", - говорится в заявлении министра, распространенном его пресс-службой.

Маас напомнил, что решение о высылке 4 российских дипломатов из ФРГ далось Берлину нелегко, но в очередной раз подчеркнул, что "реакция на дело Скрипаля была необходимым и уместным политическим сигналом", знаком солидарности с Великобританией в ответ на отказ России дать какие-либо разъяснения фактов.

Немецкий министр также отметил, что даже в нынешней ситуации Берлин по-прежнему готов к диалогу с Россией и работе над европейской безопасностью и конструктивным будущим для отношений между двумя странами.

В пятницу МИД России вызвал посла ФРГ в Москве Рюдигера фон Фритча и объявил ему о том, что 4 сотрудника дипмиссии должны покинуть РФ.