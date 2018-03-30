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В Бельгии подтвердили отказ от ядерной энергетики

АЭС
18:54 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: Бельгийское правительство подтвердило отказ от ядерных электростанций к 2025 году.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель после заседания Совета министров в сокращенном составе объявил в своем "Твиттере" в пятницу, что федеральное правительство королевства пришло к согласию об "энергетическом пакте".

Ш.Мишель в "Твиттере" опубликовал фотографию документа протокола заседания с пунктами решения. Таким образом, он подтвердил отказ Бельгии от ядерной энергетики к 2025 году.

Одновременно бельгийские СМИ сообщили, что глава правительства объявил о проекте закона о новых мощностях производства электроэнергии, в частности, будут определены новые зоны для сооружения парков ветровых генераторов.

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Новости мира, "Энергетический пакт", Бельгия, Шарль Мишель.
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